¿Una dictadura podría salvar a México de la corrupción, la impunidad y la inseguridad?

Los romanos cuando tenían graves problemas, nombraban a un dictador por 6 meses para remediarlos. ¿Qué necesita México para acabar con la inseguridad, la corrupción y la impunidad? La ultraderecha propone medidas draconianas poniendo un dictador no por 6 meses sino por 6 años para poner orden y paz matando a los criminales y delincuentes. ¿Y está propuesta también se aplicará a gobernantes rateros?Según Thomas Hobbes, (1588-1679), “es mejor vivir en una monarquía (dictadura), que en un estado salvaje donde hay una guerra de todos contra todos”. Este filósofo le dio todas las prerrogativas al rey-dictador, y desde entonces, citan esa famosa frase para justificar el totalitarismo de Estado.¿Quiénes han sido los grandes genocidas de la Humanidad? Han sido dictadores que han cometido terribles masacres de Lesa Humanidad, como Videla en Argentina, Franco en España, Stalin en la Unión Soviética, Hitler en Alemania, Mao Se Tung en China y Porfirio Díaz en México. Es para espantarse querer un dictador en México, porque los peores genocidas son dictadores.La delincuencia organizada es pecata minuta comparada con el dictador, basta ver la historia mundial de las dictaduras. Sin embargo, se presume que con el legítimo pretexto de salvar al Estado de las garras de los mafiosos, sacan los militares a las calles poniendo en peligro en esta guerra sucia a los ciudadanos. El dictador engaña a los ciudadanos, vendiendo la idea de que está guerra contra el narcotráfico es para vivir sin drogas ni violencia.Vamos a imaginar por un momento que México tuviera un dictador absoluto y arbitrario. Primero, exterminaría a los narcos y delincuentes, segundo a sus enemigos políticos. Pero como ha obtenido bastante poder quiere imponer su ideología de obediencia absoluta imponiendo una sola religión, un solo partido y un Estado dictatorial donde la libre expresión y el derecho no existen.El pretexto del dictador primero fueron los narcos y los malandrines exterminándolos; después se da cuenta que tiene tanto poder en sus manos que empieza alucinar y comienza a exterminar a los que profesan diferente religión e ideología política y termina haciendo un genocidio con su país. Es por eso que es contraproducente y criminal tener un dictador como gobernante en México.Yo no entiendo, por qué se está militarizando México, cuando a través de la historia vemos que tener una dictadura militar es sumamente peligroso, ya que todo mundo está en peligro hasta los íntimos amigos del monarca son sospechosos. Nadie se escapa de la espada asesina del dictador.Los dictadores son los peores enemigos de la democracia, que con el pretexto de salvar al Estado, terminan siendo genocidas peor que Al capone, chapo Guzmán y Escobar que son santos al lado de estos Sátrapas.Hitler, otro diabólico dictador con la excusa de salvar al Estado del comunismo, de los sindicatos, de los judíos y de la pureza de sangre, empezó poniendo primeros a los alemanes en los campos de concentración y termino haciendo uno de los peores genocidios en la historia de la Humanidad.Cuando sabemos que el verdadero peligro es el dictador ya que utiliza toda la furia bélica del estado, además usa la prensa y la religión en detrimento de los ciudadanos. Por lo tanto, la mejor estrategia de combatir al crimen organizado es con la educación, la prevención, los buenos salarios, las bellas artes y el deporte, suena fácil, pero es más contundente que la fuerza bruta de un Mando Único.¿Ustedes creen que se solucionarían los problemas del crimen organizado con un dictador? Si los narcos no tuvieran tanto poder y dinero, tal vez, no habría problema, pero ellos pueden contratar por unos millones de pesos a los jóvenes, sumar y comprar militares, policías, gobernadores y, hasta el Presidente de la República.México, no necesitará una dictadura para erradicar el crimen organizado, la corrupción y la impunidad. México necesita una verdadera democracia que pueda poner en la cárcel a gobernantes corruptos. Además, un federalismo para acabar con el centralismo burocrático tanto federal como estatal, que asfixia a los municipios y empobrece a los ciudadanos.