Captan a dos famosas actrices 'en pleno beso'

Publicidad



“Hoy es el cumpleaños de la mujer de mi vida @elgallogallardo... Ella transformó mi vida con su pasión y su fuerza. La amo, con locura. No sé qué haría sin sus regaños y sobre todo sin sus apapachos. Mi Julia, mi nalguita, mi gallo, mi pompi, mi amor bonito gracias infinitas por existir…#MiAmorBonito”.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Las hermosas y talentosas actrices Liz Gallardo y Eréndira Ibarra, se ganaron la admiración de la comunidad LGBTTTI, al interpretar a un matrimonio del mismo sexo en la película Las Aparicio.Sin embargo, los rumores sobre este amorío cada día se están volviendo más fuertesTanto Liz Gallardo como Eréndira Ibarra, no dejan de alimentar dichos rumores de sus seguidores con los hermosos y románticos mensajes que se comparten en redes sociales.En la cinta Las Aparicio, las actrices interpretaron a una pareja que mantenía una muy, muy candente relación y gracias a esto, la imaginación de los fans no ha parado de volar.Esto se debe en parte a que las actrices no dudan en darse apasionados besos durante las alfombras rojas del estreno de su película alrededor del país, pero además recientemente compartieron un mensaje íntimo y muy romántico en sus respectivas cuentas de Instagram.Hace una semana, Eréndida Ibarra dedicó estas palabras a Liz por su cumpleaños: