Galilea Montijo es una de las conductoras más apreciadas en la televisión latina, es por ello que su vestuario y apariencia no sólo exponen su personalidad, sino que reflejan un estilo de vida.

A pesar de verla muy bien vestida en incontables ocasiones, Galilea también se ha encontrado de vez en cuando entre las críticas debido a algunos atuendos extremadamente… atrevidos.

Para muestra un botón. Es por ello que aquí te presentamos algunos ejemplos de los últimos atuendos que han recibido un sin fin de críticas mediante su red de Instagram. ¿Tú qué opinas?

1.- Rojo por todos lados

Parece que el unicolor no le ha funcionado siempre a ‘La Gali’ ejemplo este atuendo en donde lo kitsch emerge sin querer.

15 de Nov de 2017

2.- Deportiva con tacones

El estilo de las chicas Pinterest jamás se sintió tan ofendido, y es que si bien, esta tendencia de utilizar ropa holgada con zapatillas es una de las más innovadoras últimamente, no muchas lucen estilizadas en ella. Ya no lo hagas Gali.

16 de Nov de 2017

3.-‘Rockera’ pretty girl

El estilo de niña mala no siempre va bien si utilizas los zapatos y el peinado inadecuado; parece que la manera de arruinarlo ya existió. Sin mencionar que la fotografía no deja apreciar (y no queremos saber) si son medias Wilson con zapatillas o botines malogrados.

7 de Nov de 2017

4.-Power Ranger folklórico

De nuevo la tendencia excesiva de color hace de las suyas, pero ahora va unido con texturas y un eclectisismo de cortes que entre sí sólo en una tómbola habrían salido unidos para formar un outfit.

8 de Nov de 2017

5.-Botas ardientes que prenden… las críticas

Si bien los zapatos es lo que menos acapara la atención de esta fotografía, el animal print unido con esas rayas de Beetlejuice no hacen juego con el conjunto en pana aterciopelada que nos deja ver, cabe resaltar que éste último se ve divino, pero sin esos toques ‘A la Gali’ que insiste en usar.

6 de Dic de 2017

A pesar de todo, la conductora no deja de verse guapa gracias a su siempre destellante sonrisa y sobre todo, la actitud con las que recibe las críticas.