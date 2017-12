"Bronco" anhela la Final Regia por TV abierta

Publicidad

La primera Final Regia ha generado muchas expectativas entre los equipos de Monterrey y Tigres, al terminar el torneo regular como primero y segundo de la tabla generalAnte ello, el Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez "Bronco", anhela que la final del Apertura 2017 sea transmitida por televisión abierta en todo el estado, debido a que los encuentros de ambos equipos solamente son transmitidos por TV por cable y Pago Por EventoEl mandatario de gobierno, está analizando varias alternativas para que las televisoras accedan a dicha propuesta con la intención que todos los ciudadanos puedan disfrutar del Clásico Regio"¿Saben cuánto cuesta abrir la señal del futbol? Lo intentaremos, estamos trabajando en eso, pero cuesta mucho dinero abrir la señal porque es un negocio", aseguró el gobernanteCreo que la verá todo un país, son los mejores equipos del torneo: Mohamed Cabe mencionar que adquirir los derechos de transmisión de la Final del Norte cuesta alrededor de dos millones de doláres, así lo aseguró Rodríguez"Valdría la pena abrir la señal del futbolSe lo merecen los ciudadanos de Nuevo LeónUstedes tienen 'lana' (dinero) y puede contratar pago por evento o pueden ir al estadio, pero la mayoría de nuestros ciudadanos no tienen el dinero y no pueden darse ese lujoO compran la carnita o pagan el pago por evento", indicóEl próximo jueves 7 de diciembre a las 20:00, Tigres recibe a Rayados en el Universitario, mientras el duelo de vuelta será el domingo a las 18:00 desde 'El Coloso de la Pastora', donde conoceremos al nuevo campeón de la Liga MX