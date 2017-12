Acusan de violación a concursante de la Voz

Publicidad

En medio del escándalo por acoso sexual en Hollywood, Melanie Martinez- concursante de “The Voice” - fue acusada de violaciónTimothy Heller, quien se dedica a la música, publicó en su cuenta de Twitter cuatro capturas de pantalla de un largo texto donde relató lo sucedido con Martinez, quien participó en la versión 2012 de “The Voice”, en Estados UnidosComenzó su mensaje diciendo que guardó el secreto por años y aún hoy le parece una locura el pensar que su mejor amiga la violó“Es difícil decir que alguien que quieres te violó”Explicó que atravesaba una época difícil en su vida cuando se hizo amiga de Martinez, por lo que la cantante se convirtió en su apoyo, pero poco a poco iba tomando control sobre ella y cada vez le resultaba más complicado negarse a algo que le pidieraWhen I wrote this story about my assault, I initially wasn’t going to make the abuserBut I think it’s important for you all to know this is about Melanie Martinez pictwittercom/4PQ5oNI2s9 — Timothy Heller (@timethyheller) 4 de diciembre de 2017 Recordó que una noche que estaba durmiendo con ella, Martinez se mostró especialmente interesada en sus preferencias sexuales“Como una persona que ha sufrido de abuso sexual anteriormente, me resulta difícil hablar de sexoObviamente estaba incómoda, pero como era mi mejor amiga, traté de ser abierta sobre eso”“Empezó a preguntarme, mientras estábamos en la cama, si tendría sexo con ellaEstaba increíblemente incómoda con este ofrecimiento, pero traté de reír”, añadió Heller, quien dijo que en esa época tenía novio, algo que no parecía molestarle a MartinezDurante horas, según su relato, Martinez trató de convencerla y la noche siguiente tuvieron la misma plática, pero esta vez Martinez le preguntó si podía tocar sus senos y, como habían fumado mariguana, Heller dijo que le permitió hacerlo“Esto la llevó a tocar el resto de míNunca dije 'sí'Dije 'no' repetidamente, pero usó su poder sobre mí… mi mejor amiga abusó de míOdio hablar de esto tan francamente porque me hace sentir extremadamente incómoda, pero ella me hizo sexo oral y fui penetrada con un juguete sexual sin que me preguntaran”Heller dijo que su amistad terminó después porque Martinez ya no tenía tiempo para ellaAnte el revuelo causado, Martinez publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que dijo que estaba horrorizada y triste por la historia que divulgó Heller“Lo que ella y yo compartimos fue una amistad cercana durante un periodoLlegamos a nuestras vidas mientras ambas iniciábamos nuestras carreras como artistas y tratamos de ayudarnos… Ella nunca dijo no a lo que decidimos hacer juntas y aunque nos separamos le envío mi amor y luz siempre”pictwittercom/9ZJwqc8Hap — CRYBABY (@MelanieLBBH) 5 de diciembre de 2017