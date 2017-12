Acusan robo de firmas contra Ley de Seguridad

Publicidad

Organizaciones del colectivo #Seguridadsinguerra acusaron que personal del Senado les quitó 120 mil firmas en papel que llevaban para solicitar que se eche atrás la Ley de Seguridad InteriorLa senadora Angélica de la Peña (PRD) expresó: “Exhorto al senador Ernesto Cordero a que se les regrese a las organizaciones las hojas con firmas que llevaban cuando pasaron el registro [en el Senado]; me parece verdaderamente grave que este tipo de cuestiones sucedan”La perredista dijo que los documentos no tienen cianuro en las hojas para que alguien se envenene: “Me parece absurdo que no se les garantice la entrada, como lo hicieron de manera ordenada, registrándose por los controles como establecen las normas de seguridad”Mientras, afuera del Senado activistas encabezados por el padre Alejandro Solalinde y Gerardo Fernández Noroña bloquearon por tres horas y media los accesos para exigir que se suspenda la discusión de la Ley de Seguridad Interior, que en su opinión “militariza” al paísSentados sobre el pavimento de las calles Madrid, París y Antonio Caso, los manifestantes impidieron el paso de vehículos, trabajadores y senadores, quienes fueron recibidos con reclamos y rechiflasLas protestas provocaron que se suspendiera la sesión solemne para agradecer el apoyo de la comunidad internacional ante los sismos ocurridos en septiembre pasado, a la cual estaban invitados embajadores y el titular de la SRE, Luis VidegarayTambién se suspendieron por hora y media las comparecencias de los candidatos a titular de la FEPADE, debido a que los aspirantes no podían ingresar a la Cámara Alta por los bloqueosEl padre Solalinde expresó que los diputados aprobaron una ley al vapor, sin reflexión ni lectura, y advirtió que lo mismo harán los senadoresAl interior del Senado, la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, hizo un llamado a no aprobar la ley y en cambio, abrir el diálogo nacional a favor de instituciones de seguridad pública y justicia civiles, profesionales y sujetas a la rendición de cuentasAyer el Senado de la República dio entrada a la minuta que fue turnada a las comisiones de Gobernación, Marina, Defensa Nacional, y de Estudios Legislativos Segunda, por lo que en los próximos días comenzará su dictaminaciónEl senador Fernando Torres Graciano (PAN), presidente de la Comisión de Defensa Nacional, aseguró que es necesario acordar la ruta y metodología para escuchar las voces que se han manifestado en favor y en contra respecto a la ley“Debemos estar abiertos a escuchar, procesar las preocupaciones de la sociedad civil e independientemente de nuestro voto, este proceso debe ser de manera más transparente, abierta y democrática”, afirmóEl panista dijo que también deben atenderse los señalamientos de la ONU sobre la minuta con rigor técnico en los que tenga razón, y en los que no la haya, “explicar por qué no creemos en esos argumentos”“Sí, hay que atenderlo, pero no de un día para otro ni solamente con la visión de los legisladoresTenemos que escuchar otras voces de los organismos internacionales y la CNDH, no hay que tener miedo de regresar la minuta con observaciones a la Cámara de Diputados, porque lo importante es que salga una buena ley, este mismo periodo o iniciando el siguiente”, dijoComienzan comparencencias de FEPADELuego de que fueron liberados los accesos al Senado, los legisladores comenzaron las comparecencias de aspirantes a la FEPADE, con el fin de desahogar el tema antes de que concluya el periodo ordinario, el 15 de diciembre