Al Frente no sólo lo frenan candidaturas

La demora en dar a conocer el convenio de coalición del Frente Ciudadano por México es porque en las mesas de negociación del PAN, PRD y MC no sólo se reparten candidaturas, sino también se arman escenarios de posibles gobiernos y gabinetes de coaliciónDe acuerdo con fuentes que trabajan directamente en las mesas de negociación, los acuerdos van más allá del siglado [reparto de candidaturas], toda vez que se analizan diversos esquemas sobre qué pasaría con un jefe de Gabinete o con un presidente del Senado de la RepúblicaEse tema es el que retrasa la firma del convenio de coalición que tendría que quedar antes del 14 de diciembreDe acuerdo con Alejandra Barrales, quien está a tres días de dejar la presidencia del PRD, también siguen en revisión de si van o no en coalición en los estados con elecciones y qué partido tiene mayor presencia, así como quién conviene que vaya a la cabeza“A diferencia de otras fuerzas políticas, nosotros estamos revisando el tema de la conformación de gobiernos de coalición”, dijoSegún la perredista, aún no hay un método definido para la selección del candidato presidencialSin embargo, la petición de Movimiento Ciudadano de que lleguen a un acuerdo de consenso deja pendiente cualquier acuerdo“No hemos concluido con ese tema del método, estamos discutiendo todavía lo que tendría que hacerse en los estados de la República y la posibilidad de ir o no en coalición en cada estado, qué partido tiene mayor presencia, qué partido será el que encabece, estamos en esa revisiónEs parte de la discusión que estamos llevando”, indicó BarralesAseguró que es real la posibilidad de que con el Frente Ciudadano se ganen las elecciones federales y en los estados de la República“Es nuestro compromiso para cambiar el rumbo del país”, enfatizóFuentes del PAN indicaron que acudirán a los estados que tendrán cambio de gobernador en 2018 para dialogar con las dirigencias a fin de que la coalición sea total