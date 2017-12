Entregan hoy la medalla Belisario Domínguez a Carabias

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La bióloga Julia Carabias Lillo recibe hoy la Medalla Belisario Domínguez, en sesión solemne del Senado, en la antigua sede de Xicoténcatl, en reconocimiento a su trayectoria académica, científica, en el servicio público y la sociedad civil, en particular por su apoyo a la recuperación de áreas ecológicasLa legisladora Silvia Garza Galván (PAN) se congratuló de la premiación a favor de Carabias, quien realiza trabajo de rescate de zonas naturales como Los Montes Azules, en el estado de ChiapasLayda Sansores San Román (PT-Morena) se manifestó en contra, no por la trayectoria de Carabias, sino porque la designación la llevó a cabo, de hecho, la Junta de Coordinación Política, y acusó que la Comisión Medalla Belisario Domínguez incumplió sus funciones, pero cuesta al Senado 7 millones de pesos anualesMiguel Barbosa Huerta, de la misma bancada que Sansores, expresó su rechazo a que la votación de la designación de Carabias no se haya llevado a cabo por voto nominal, sino en una votación económica