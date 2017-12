Peligrosa, ocurrencia de López Obrador: Osorio Chong

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La propuesta de Andrés Manuel López Obrador de otorgar amnistía a criminales es una ocurrencia muy peligrosa, no sólo porque lastima a las víctimas, sino porque convierte al Estado mexicano en cómplice, en criminal, afirmó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong“A un tema tan importante como lo es la seguridad hay que hacerle frente con argumentos, no con despropósitosLa seguridad es un tema de Estado de derecho, no de voluntarismos ni de fórmulas mágicas”, dijo durante el banderazo a las rutas de conservación y simulacro debido a la actividad del volcán PopocatépetlSobre la propuesta del líder de Morena de otorgar amnistía a los criminales, Osorio Chong señaló que es inaudito que después de tanto trabajo y esfuerzo, venga alguien a ofrecer perdón a asesinos, a secuestradores y a extorsionadoresEl funcionario consideró que se debería preguntar a las familias de las miles de personas a las que les han arrebatado la vida, qué piensan de la idea de López Obrador“Los militares, los marinos, los policías federales que incluso han perdido la vida en el cumplimiento de su deberLos que siguen todos los días enfrentando a los criminales, poniendo en riesgo su integridad¿Qué pensarán todos ellos de una amnistía?”, indicóEn opinión del titular de la Secretaría de Gobernación, ninguna paz será posible sin justicia: “Esta propuesta es una ocurrencia muy peligrosa… no sólo porque lastima a las víctimas, sino porque convierte al Estado mexicano cómplice, en criminal”El vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez, rechazó de manera tajante la propuesta de amnistía para integrantes del crimen organizado, pues eso propiciaría la impunidad contra la que tanto han luchado autoridades y la poblaciónCuestionado sobre el tema durante el anuncio que hizo en la Residencia Oficial de Los Pinos en compañía de José Calzada Rovirosa, titular de la Secretaría de Agricultura, de la Expo México Alimentaria Food Show 2017, dijo: “Nos parece muy mala idea”Precisamente los delincuentes deben saber que habrá un castigo para sus acciones dolosas contra la sociedad y se ha trabajado mucho como gobierno y como sociedad para llegar a la impunidad cero, por lo cual generar amnistía sería muy negativoCualquier paso que vaya en el sentido de que los criminales no encuentren el castigo que merecen es contrario a los objetivos de la sociedad y el gobierno, dijoNotimex