Capitalinos rechazan aumento del pasaje

Capitalinos rechazan el aumento de tres pesos a la tarifa del trasporte público que pretende aprobar el Ayuntamiento, argumentan que las condiciones del transporte no justifica ese incremento.Luego de la polémica que ha surgido en la Capital sobre el incremento a la tarifa del transporte público; el pasado lunes, miembros del Ayuntamiento mantuvieron una reunión a puerta cerrada con concesionarios del transporte público para analizar dos dictámenes uno sobre la no aprobación de dicho aumento, el cual fue botado en abril de este año y un nuevo dictamen que aborda la aprobación de tres pesos a la tarifa.Ante esta situación, los capitalinos alzaron la voz en contra de que se aumente el precio del pasaje ya que esta situación afectaría en su economía, pues el salario mínimo que perciben no es suficiente como para pagar más en el pasaje.“Si nos afectaría a todos los que utilizamos el transporte, es mucho dinero, no piensan en las familias que diario usan el camión además de que es más de una vez al día”, comentó la señora Aurora Estada.Y es que también reclamaron que las condiciones del transporte público son pésimas, lo que dijeron, pone en riesgo la misma seguridad de los pasajeros, así como de los choferes.“Gasto diez pesos diarios en el transporte, yo no tengo un trabajo estable, ahora el transporte es malo, los asientos rotos, eso no vale que suban el precio del camión” recalcó la señora Claudia González.La última vez que hubo un incremento a la tarifa fue en 2010, por este aumento los concesionario habían hecho un compromiso para mejorar las condiciones de los camiones, situación que al parecer no ha llegado reclamaron capitalinos.“El servicio del transporte es malo, hace poco se cayó la puerta de un camión, ¿qué hubiera pasado si hubiera caído arriba de una persona, ahora con este incremento no se nos va alcanzar ni para los frijoles”, denunció una capitalina.