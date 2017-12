Descuento en caseta costaría 20 millones de pesos

Publicidad

Por el descuento que se proyecta hacer para 2018 a habitantes de la capital en la caseta de cuota Guanajuato-Silao, el Gobierno del Estado dejará de percibir alrededor de, sin embargo, el gobernador Miguel Márquez Márquez considera que este recurso no afectará programas o planes del gobierno.Explicó que anualmente, la administración estatal tiene una recaudación entrepor concepto de peaje en la carretera Guanajuato-Silao, y que por el beneficio que se contempla en la Ley de Ingreso para el Estado en 2018 el Gobierno Estatal dejaría de percibir. Esto significa la recaudación bajaría a, tomando como base una recaudación anual por“Estaríamos hablando no me vaya equivocar pero son alrededor de 20 millones de pesos, afortunadamente tenemos buenas finanzas y creo que es un reconocimiento a los que viven en la ciudad que de alguna manera tengan ese privilegio”, señaló el gobernador.Sin embargo, será decisión de diputados locales si aprueban o no la disposición planteada en la iniciativa que se discutirá hasta el próximo 8 de diciembre y que se contempla aprobar en el Pleno del Congreso local el 15 de diciembre.