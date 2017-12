Sufren los merengues pero obtienen el triunfo en el Bernabeu

Publicidad

Con gol de último minuto de Lucas Vázquez, el Real Madrid derrotó al Borussia Dortmund, en la última ronda de la fase de grupos de la Champions LeagueLos blancos llegaron al último partido de laclasificado a la siguiente ronda. Sin opciones de poder arrebatar el liderato al, enfrentar alera una gran oportunidad para reencontrar su mejor nivel.Por su parte la escuadrallegó a este encuentro con cuatro derrotas al hilo en todas las competencias y eliminados de la. Su única posibilidad, la Europa League.Los dirigidos porcontrolaron desde los primeros minutos y dieron el primer golpe.adelantó a los locales al ocho de acción.El gol en contra no los despertó. Minutos más tardeapareció de forma magistral para poner el 2-0. Con un disparo implacable, fiel a su estilo, else convirtió en el primer jugador en marcar en todos los encuentros de la fase regular de la Champions.Todo parecía indicar que los dirigidos pororquestarían otra goleada como el primer juego en el que vencieron 1-3 de visita.Sin embargo, el técnicotuvo que hacer ajustes en la parte baja puesabandonó el campo por lesión. Situación que aprovechó elque con un cabezazo deacortó distancias antes de irse al descanso.Para el complemento, la escuadra visitante no dejó de luchar y una vez másse hizo presente en el marcador y empató el partido 2-2.Con el gol, el encuentro se convirtió en un ir y venir, con posibilidades para ambas escuadras. Sin embargo, Lucas Vázquez terminó con las esperanzas del Dortmund con un disparo de volea que puso el 3-1 final.Con información Récord