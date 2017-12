Por incendio, Kate del Castillo desaloja su casa en Los Ángeles

Publicidad

A través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, la actriz Kate del Castillo informó que tuvo que evacuar su casa debido a los incendios que se están registrando en Los Ángeles"Teniendo que evacuar, se está incendiando todo Los Ángeles, esto está muy fuerte, me estoy yendo de mi casa porque como podrán ver atrás, todo se está quemando", dijo la actriz en uno de sus Instagram StoriesCuídate @katedelcastillo, TE AMO! pictwittercom/IjFNpyMrPZ — Fabrícia KDClover (@Fabricia_KDC) 6 de diciembre de 2017 También compartió una fotografía en la que se aprecia la magnitud del desastre naturalThis is too muchThis was at 5:30amLola and I are out of thereThis was the view from my bedroomUna publicación compartida de Kate del Castillo (@katedelcastillo) el 6 de Dic de 2017 a la(s) 8:25 PST rad