Dinero de consejo consultivo para salud, exigen

La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso local propondrá reducir el presupuesto del Consejo Consultivo Ciudadano para canalizarlo a salud y el Hospital del Niño.Jorge Miguel García, diputado panista, aseguró que su fracción analizará minuciosamente el proyecto y buscará proponer a la comisión de Hacienda recortar algunos rubros de la administración pública para fortalecer a otros, siempre y cuando no se afecten sus funciones.“Un tema fundamental es el hospital del niño, que es de lo mejor que tenemos incluso en el país y que obviamente requiere más recursos. Tenemos que hacer un análisis en el cual nosotros vamos a empezar a ver las posibilidades de que rubros podemos recortar” aseguró.Recordó que el diputado Luis Baños propuso desaparecer el consejo consultivo ciudadano y que a final de cuentas se puede reducir más el presupuesto para canalizarlo en salud.Al respecto, Luis Baños, coordinador panista en el Congreso, dijo que se revisará el no dar presupuesto a una instancia que duplica funciones con la Unidad de Planeación y Prospectiva así como con los comités estatales, regionales y municipales de planeación.“En ese contexto creo que no debe asignarse ningún presupuesto al consejo que ni es consejo ni es consultivo ni es ciudadano. Si ellos como ciudadanos quieren seguir participando en las políticas públicas lo pueden hacer, no solo es su derecho si no su obligación pero no tiene por qué recibir presupuesto” aseguró.