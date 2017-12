Sin resentimientos contra el PRI, tras declinación de Osorio

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

No hay diferencias ni resentimientos contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI) luego que se decidió que el candidato que los representará a la presidencia de México será José Antonio Meade y no Miguel Ángel Osorio Chong.Así lo señaló Jorge Rojo García de Alba, integrante del PRI en Hidalgo y líder grupo político “Huichapan”, quien desde 2015 ha trabajado y colaborado con el actual secretario de Gobernación y exgobernador de Hidalgo.La decisión “no debilita a la estructura del PRI en Hidalgo ni hay diferencias. Miguel Ángel Osorio es un político reconocido e importante en la República y seguirá jugando un papel importante en las decisiones políticas, tanto del PRI como del gobierno federal. Es un hombre con muchas capacidades que sin duda será bien aprovechado para estas elecciones” dijo en entrevista con AM.Rojo García de Alba, quien actualmente es el director general del Consejo Nacional de Población e Identificación Personal del gobierno federal, reconoció que hay “sentimientos encontrados”; no obstante, “como él (Osorio Chong) lo ha manifestado con mucha claridad, en la institucionalidad iremos para adelante”.