Mudan sede de festividades decembrinas

La presidencia municipal de Tlaxcoapan se encuentra en negociación del terreno que se les vendió para la realización de la feria y que no se liquidó desde la administración pasada; ahora las festividades de diciembre se realizarán en otro espacio.Al respecto, el alcalde Jovani Miguel León Cruz señaló que está en diálogo con el dueño del terreno que es Mauricio Vázquez. Dijo que pertenecía a Molinos San Pedro y por tanto, también interviene en el diálogo Munsa como tercer interesado.En este sentido, manifestó que la administración que presidió Miguel Ángel López Hernández realizó el contrato de compra-venta del terreno por un monto de 11 millones 700 mil pesos, para lo cual se dio un primer pago de 4 millones 700 mil pesos y se acordó la promesa de pago a más tardar en 2015, situación que no sucedió.León Cruz recalcó que tampoco se finiquitó en 2016 por lo que el adeudo llegó con él, pero al haber pasado el tiempo de su cumplimiento, se sentó a dialogar con el dueño para que de buena fe se encuentre un arreglo.Dijo que por el retraso se pretendía cobrar recargos a lo que se negó y ahora están en diálogo para ver si se les entrega sólo una tercera parte del terreno que es lo que ya está pagado.Ese espacio equivale a poco más de 3 mil 300 metros, el cual se ubica atrás del Centro de Salud de Tlaxcoapan y anteriormente se pretendía usar para la construcción de la fallida calle para conectar a Munsa con la vialidad principal.Finalmente, señaló que el resto del terreno pasará a nombre de Mauricio Vázquez quién decidirá si se lo vende a Munsa, por tanto, la feria de fin de año ya no se podrá realizar en ese espacio y se está viendo sí se puede usar el terreno que está frente a la unidad deportiva o buscar otro espacio.