Olor a plástico quemado alerta a vecinos

En días pasados, por la noche se sintió un olor muy fuerte en la zona centro de la cabecera municipal de Atotonilco de Tula, por lo que vecinos acusan que el aroma es producto de la contaminación que emiten las empresas del centro y piden la intervención de la Semarnath.Martha Flores, residente del centro, narró que fue la noche del lunes cuando la contaminación que emiten las empresas fue más evidente ya que se percibió un olor parecido al que se produce cuando se quema plástico.Mientras que Jaime López, habitante del barrio Boxfi, recalcó que el aroma era tan penetrante que picaba la garganta.Esta situación se comenzó a percibir alrededor de las 20:00 horas, incluso, se metió el aroma a las casas, dijo.Incluso, verificaron si algún vecino había comenzado algún incendio pero no se vio humo o fogata."Anteriormente ya había pasado que se percibía un aroma feo, pensamos que proveniente de las fábricas, pero este lunes fue muy evidente la contaminación, el aroma fue excesivo” enfatizó.Finalmente, Ramón González, dijo que la contaminación en la zona no es un tema reciente y es bien sabido por todos que por las noches las empresas vierten deshechos al aprovechar que la gente no se da cuenta.Cabe mencionar que en reiteradas ocasiones Benjamín Rico Moreno, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath), reconoció que la mayor contaminación se da en la noche en la zona Tula-Tepeji.