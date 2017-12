Descarta alcalde encubrir a ex director de policía

Publicidad

Fernando Pérez Rodríguez, presidente municipal de Tulancingo, negó proteger al ex director de seguridad pública, quien no se presentó a la audiencia inicial sobre el caso de la menor que presuntamente atropelló con su patrulla, cuando viajaba de Cuautepec a Tulancingo, el pasado jueves.En entrevista, recordó que desafortunadamente se enteró de la situación, ya entrada la tarde del mismo jueves pasado, cuando el ex mando policiaco confesó su delito al secretario de Seguridad Ciudadana, Manuel Martínez Dorantes.“El presidente municipal no está encubriendo a nadie, no fue la intención en ningún momento; el día que ocurrieron los hechos, cuando fui enterado por el secretario de seguridad ciudadana, inmediatamente tomé el teléfono y le informé al procurador que era mi director, quien llevaba la patrulla que atropelló a la niña”, dijo el alcalde.Reconoció que a eso de las cuatro de la tarde de aquel día, se enteró de la confesión del ahora ex director de Seguridad Pública, Julián V.S.Además, Pérez Rodríguez informó que desde el suceso, había intentado mantener acercamiento con la madre de María de Jesús, quien perdió la vida tras ser arrollada en dos ocasiones, primero por la patrulla y 15 segundos más tarde, por un automóvil particular.“Desafortunadamente la señora se había dejado manipular por una persona que vino a descomponer todas las cosas, pero finalmente el día de ayer (lunes) tuvimos un acercamiento con ella y sus abogados, para dejarle en claro que los montos que marque la ley serán cubiertos”, dijo.El gobierno del estado ofrece terapia psicológica; además tuvo un acercamiento con el representante de CEVI, para buscar la posibilidad de tener su propia casa, además de algunos apoyos gestionados por el gobierno municipal.Dejó en claro que estos apoyos son independientes al curso que siga la ley, ya que el ex director cuenta con su defensa y tendrá que enfrentar la ley como cualquier ciudadano.Finalmente, el alcalde aseguró que está dispuesto a declarar si así se lo requiere el proceso que siga Julián V. S., quien hasta el momento, tiene orden de aprehensión concedida.