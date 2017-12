Fomenta literatura a través de poesía

Publicidad

Fomentar la literatura en los estudiantes de carreras relacionadas con el Desarrollo Sustentable, a través de la poesía, es uno de los principales objetivos del proyecto realizado por la Universidad de Guadalajara y la Universidad Austral de Chile, quienes crearon un libro con el trabajo literario de escritores y docentes.“Ellos generaron este proyecto a los efectos de generar como producto un libro en el cual se integraran materiales de tipo de investigación científica con materiales literarios”, explicó el profesor del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato (Itesi), Whasington Daniel Gorosito Pérez, quien fue seleccionado para participar en dicho proyecto.Además, dijo que el hecho de que las carreras del instituto sean ingenierías no representan necesariamente un distanciamiento de la lectura.“Aquí generalmente formamos ingenieros, lamentablemente hay como una mística que dice que los ingenieros están lejos de la lectura y están lejos de la literatura, en este caso estamos hablando específicamente de poesía y no es cierto”, dijo el profesor.Explicó que se ha llevado la poesía al aula y ha habido una muy buena respuesta por parte de los alumnos.“Como una experiencia piloto es llevada poesía al aula justamente con estos temas que tienen que ver con el árbol, que tiene que ver con el bosque, con la fauna, con la flora, no debemos olvidar el contexto, estamos en uno de los países más ricos del mundo justamente en lo que es flora y fauna”, destacó.La convocatoria del proyecto llamaba a docentes desde nivel primaria hasta universidad que estuvieran relacionados con las áreas de desarrollo sustentable.“Yo acá en Itesi pertenezco al área de Ingeniería Industrial, imparto la asignatura de Desarrollo Sustentable por lo tanto llenaba en requisitos para poder participar en dicha convocatoria”, manifestó.Gorosito Pérez participó con 5 poemas y uno de ellos habla de las dificultades que atraviesa la mariposa monarca en su época de migración.“Hay uno que habla sobre la temática de la migración de las mariposas monarca que vienen desde Canadá, pasan por Estados Unidos y llegan hasta México, incluso ese fue una inspiración aquí en Itesi puesto que el semestre pasado vinieron del Instituto de Ecología del Estado a Invitarnos para participar, (...) para que pudiéramos mandar información cuando viéramos mariposas porque el Instituto de Ecología, está trazando un mapa sobre la migración”, detalló.El poemario llegará a las instituciones educativas e incluso habrá una versión especial para personas ciegas.“El libro va a ser gratuito y se va a enviar a instituciones educativas a los países, incluso va a haber una edición en braille para las personas ciegas”, finalizó.