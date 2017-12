Se muestra a favor de Ley de Seguridad Interior

Publicidad

La Ley de Seguridad Interior no debe verse como una militarización del país, sino como un logro pues existirá un marco normativo para las fuerzas del Ejército Mexicano, señaló el alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, quien se dijo a favor.A nivel nacional, la aprobación de dicha ley ha generado posturas encontradas entre actores políticos, miembros de la sociedad civil organizada e instituciones, pues se ha mencionado que no es la solución a la crisis de inseguridad por la que atraviesa el país.“Lo peor que puede pasar, en una circunstancia como la que estamos viviendo es no tener una ley, es no dar la seguridad jurídica tanto a ciudadanos como a los propios militantes (...) prefiero al Ejército en la calle que metido en los cuarteles y la situación de inseguridad afuera”, dijo.Enfatizó que la escalada de delincuencia que se vive en México es inaudita y que el Ejército puede ser la fuerza más representativa para atacar el problema, pues existen casos de corporaciones locales que no pueden hacerse cargo o están en irregularidades.“Creo que llegará el tiempo en que los militares deban de regresar a sus cuarteles, pero no antes de solucionar el problema, quienes dicen o hablan de la militarización deberían reflexionar en el sentido de a que le tiramos, si con el Ejército en la calle estamos como estamos, ahora si no anduvieran, desde cuando seríamos rehenes de la delincuencia organizada, yo apoyo esa ley”, destacó.Asimismo, pidió a quienes no apoyan o no votaron a favor de esta ley, que no la desautoricen, pues vendría a dar una seguridad jurídica, y agregó que de no aprobarse, el país seguirá en el mismo vacío jurídico y haciendo las cosas como siempre.“Pedirles pues a los actores políticos, sociales, etcétera que la lean primero, y que es mucho mejor tener un instrumento jurídico que no tenerlo”, puntualizó.En cuanto a las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, dirigente de Morena a nivel nacional, sobre dar amnistía a los líderes de la delincuencia organizada, el Alcalde dijo que “era una tontería” y actos de populísmo, pues no se puede perdonar a quienes han masacrado al país.