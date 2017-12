¡Ya casi llega el ‘Pretty Boy’!

Publicidad



“No se sabe si estará en la prueba de sonido, pero su equipo es seguro que el viernes al medio día se instale para afinar detalles”, comentó Eduardo Herrera, parte de la organización.

... bueno, al menos su escenario.Desde este martes por la noche,del artista, cuyo espectáculo manteiene mucha expectativa para este viernes en la ciudad, puesOrganizadores adelantaron que, que permitirá al intérprete de “Felices los cuatro” pasearse entre el público, acercarse y porqué no, subir a una de sus admiradoras.Cabe recordar que el año pasado,, y para esta ocasión se esperan más de 8 mil en la Velaria de la Feria., se desconoce si se quedará una noche a pernoctar tras el espectáculo., los que llegarán un día antes para hacer ‘revisión’ del terreno, y garantizar la seguridad de Maluma.Se espera que mañana a medio día esté listo el escenario completo.Acerca de las peticiones del artista, se comentó quey se solicitó lo que todo famoso suele pedir: toallas, agua, fruta, verduras, aperitivos, snacks y bebidas energéticas.Maluma continuará su gira por México y, para continuar con su espectáculo en el extranjero.Habrá oportunidad de verlo a un costo de 200 dólares, los que estarán disponibles en las redes sociales del artista.que logró sold out en muchas plazas del mundo en 2016; su ingreso a Europa fue otro de los aciertos, pues fue bien recibido y demandado por el público de aquel continente (al grado de cancelar uno, por falta de seguridad).El día del concierto en León, Malumaque promovió en redes sociales.para ver al cantante, a un costo que va de los 456 pesos a los 2,700 pesos (más recargos). El acceso comenzará a las 7 de la tarde., se ha convertido en uno de los representantes del reggaetón más importantes en Latinoamérica. Ya sea por sus controversiales canciones; sus apariciones en memes en los que aparece leyendo sobre existencialismo y la excesiva venta de boletos que causa la cancelación de sus conciertos, el artista urbano se ha convertido en uno de los más escuchados de la escena y, aunque muchos no lo acepten, también en la música latina.