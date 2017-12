Abunda violencia en escuelas pero autoridades ignoran

Publicidad

Estudiantes siguen siendo blanco de la violencia en las escuelas a nivel nacional y ninguna autoridad atiende el problema, acusaron integrantes de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF).Leonardo García Camarena, presidente del organismo, informó que de acuerdo la Evaluación de la Oferta Educativa en Educación (INEE) el 27% de los estudiantes dijo haber recibido agresiones verbales, 16% robo y 15% ser blanco de difamaciones.“Debemos solucionar el problema de fondo y no tener problemas de esta naturaleza, hay 2 mil 600 casos vigentes en la entidad; más que cifras nos preocupa que no se está atendiendo el problema de fondo y es fortalecer a la familia”, lamentó.Entre las propuestas que tiene la UNPF está exhortar a que la Reforma Educativa continúe y no cambie cuando llegue otra persona al poder, y que el titular en Educación sea un perfil adecuado con acercamiento a todas las entidades.La presidenta estatal de la unión, Teresa Paulino San Germán, informó que hasta ahora llevan en Guanajuato dos talleres (en Salamanca e Irapuato) sobre la erradicación de violencia en las escuelas.Y exhortó a que los gobiernos no se queden cortos en vigilar a los estudiantes con programas como “Mochila segura” (revisión a la entrada a la escuela).“Mientras ‘Mochila Segura’ nos ayude un poco hay que seguirlo, pero esa no es la solución es sólo una aspirina. Hay que ir a la causa del problema”, mencionó.Señaló que decidieron arrancar dicho posicionamiento en Guanajuato para buscar alianzas necesarias y que se fortalezcan los Consejos Escolares de Participación Social.