Bebés tendrán que esperar para ser registrados

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Al menos dos oficinas del Registro Civil en la ciudad pararon la expedición de altas para menores de edad por renovación en el sistema de cómputo.El Registro número 9, ubicado en el bulevar Francisco Villa de la colonia Los Ángeles; así como el del bulevar San Juan Bosco dejaron de tramitar actas de nacimiento.Sin algún anuncio en las instalaciones o aviso por parte de las autoridades, cientos de personas acudieron desde antes de las 8 de la mañana del lunes para formarse, sin embargo mucho tiempo después les avisaron que no habría servicio.La indicación en recepción fue avisar a los usuarios que el servicio estaría reestablecido hasta la siguiente semana, entre lunes o martes.“No hay servicio, es que nos está fallando la plataforma y no nos han dicho hasta cuándo, pero probablemente la siguiente semana”, comentó una de las empleadas.A través de la Secretaría de Gobierno de Guanajuato informaron que se trató de un mantenimiento al sistema de expedición de actas.De acuerdo al área de comunicación ayer mismo comenzó a funcionar después del mediodía y previo a esto las personas que no fueron atendidas dejaron sus datos para ser localizadas una vez que se reestableciera.“No supimos nada, veníamos a registrar a mi bebita que tiene un mes y 10 días, llegamos con todos los documentos y sólo nos dijeron que hasta la siguiente semana, el miércoles, ya habrá servicio”, aseguró José Santos Rivera, papá primerizo.Otro de los factores que impiden generar un registro en la institución estatal es el domicilio del solicitante.Es decir, si no pertenece al sector donde se encuentra la oficina no se puede registrar.“Nos dijeron que podíamos ir al registro de Loma Bonita (ubicado en Mariano Escobedo) porque según allá nos toca, llegamos desde San Miguel”, aseguró José.Pero quienes sí pertenecen al sector tampoco obtuvieron su registro como es el caso de María Gregoria, que no pudo ponerle a su bebé de 20 días, su nombre oficial.“Vengo desde Lomas de Medina, ahorita ya me tengo que ir, ya vendré la semana que viene a ver si no se me pasa”, explicó María Gregoria que hace de su casa al Registro Civil 30 minutos en transporte público.