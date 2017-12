Denuncian que nadie piensa en la familia

Publicidad

Integrantes de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) señalaron que no hay ningún aspirante a candidato en todo el país que tenga un compromiso con generar algún proyecto a favor de la familia.En su visita a la ciudad de León el presidente nacional de la unión, Leonardo García Camarena, señaló que ninguno de los posibles candidatos a la Presidencia de la República, a ser gobernadores o alcaldes les convence.“Ojalá y lo escuchen cada uno allá arriba: hoy ninguno (convence). Y digo que lo escuchen porque el voto en este país que piensan de esta manera no es un millón y medio, pero sí varios millones”, señaló.Aseguró que el tema no es actual, que desde hace muchos años los partidos políticos han perdido el voto de confianza de la gente, sobre todo de organizaciones como ellos con las que acuerdan apoyo y no sucede.“Creo que el cheque en blanco, el bono de confianza dado a los partidos se fue al caño hace un buen rato”, dijo.“Si ellos no se comprometen con nuestra agenda, no esperen que nos comprometamos con el voto; si el Frente Ciudadano se compromete con nuestra agenda, si el mismo Andrés Manuel se compromete no tendremos ningún problema”, añadió García Camarena.A nivel estatal, el líder coincidió con la declaración que hizo el gobernador Miguel Márquez Márquez la semana pasada sobre que muchos de los delincuentes en las calles obedece a la falta de educación de sus padres.