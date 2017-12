Detienen obras vecinos defendiendo arbolitos

Publicidad



“Hace meses nos presentaron un proyecto al Comité de Colonos para mejorar el parque. Decían que iban a poner ejercitadores y juegos infantiles. Ya les dijimos que no los queremos porque en esta colonia no hay casi niños”, señaló.



“Por el contrario, tratamos de dignificar la zona, que se cuente con espacios de recreo y con ejercitadores (...) Se respetarán todos los árboles y áreas verdes”, señaló.

Obra Pública Municipal busca mejorar el, pero, por lo que, a través de Gestión Ambiental. No quieren que se destruyan más áreas verdes y se arranquen más árboles.La mañana de este miércoles, llegó una cuadrilla de empleados de una constructora para iniciar la rehabilitación del parque y comenzó a remover algunas áreas verdes,, argumentando que están cansados de que las autoridades hagan obras sin consultarlos., del Comité de Vecinos, señaló que solicitaron a la dirección de Gestión Ambiental a fin de que se suspendieran las obras, y hoy tendrán una reunión a las 10 de la mañana para que se les dé a conocer que pretenden hacer ahí.Los vecinos se oponen a que separa, y demandan que mejor se invierta en, sey se, en vez de las de cemento.Por su parte, el director de Obra Pública,, dijo que se obtuvieron recursos federales por cerca de 1 millón de pesos a través de la diputada, para la rehabilitación del parque y que no se dañará las áreas verdes.Los vecinosdebido a que, con cajetes pequeños, por lo que ahora primero quieren saber de qué trata el proyecto; en tanto que el director de Gestión Ambiental,, dijo que de manera preventiva se, y agregó que no se permitirá que se talen árboles ni se eliminen áreas verdes.