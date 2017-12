'Embarran' con contaminación a León 'chatarras' y 'chocolates'

Publicidad



“Con el cambio del sistema de verificación de estático a dinámico, esto ha originado que el rechazo se vaya hacia arriba. Un auto de moldeo 1998 que llega a verificar con el catalizador que no sirve, va para atrás. Ese automovilista rechazado ya no regresa”, dijo el director del Instituto de Ecología del Estado (IEE), Juan Ángel Mejía Gómez, y reconoció que la entidad, y sobre todo León, se está “chatarrizando” con vehículos que ya no pueden circular en la capital del País.

“Son puntos que hay que verificar. Se tiene que verificar la procedencia de esos autos y orientar programas de deschatarrización, porque lo único que se hace es incrementar la problemática ambiental en la entidad”.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una de las razones que tiene a León sufriendo por la contaminación, esque provienen de otros estados, principalmente del Estado de México y la Ciudad de México, donde ya no pueden circular; así comoque no verifican y que circulan libremente, “nublando” el medio ambiente.Las autoridades guanajuatenses señalan que, estimado en casi 600 mil vehículos y,y circula libremente porqueAgregó que se deben buscar programas para que, e informó que, a pesar de los días de precontingencia, no se ha contemplado implementar el programa “Hoy no circula” en la ciudad.