OÍDOS SORDOS

Ya ni la amuela el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, el Verde Toño Méndez, de plano no quiere recibir a grupos sociales para discutir sobre las prerrogativas a los partidos.Desde el 18 de septiembre organismos civiles le solicitaron cita. La última que se aventó fue requerirle al presidente del Parlamento Ciudadano AC, Jaime Gallardo, que acredite la personalidad que ostenta.Los representantes de nueve organismos sociales y empresariales ya se cansaron del desdén y hoy harán un pronunciamiento público para recordarles a los legisladores que el pueblo les paga.La historia usted ya la conoce. En septiembre se conformó la Red de Alianzas “SinVotoNoHayDinero” y, desde antes del día 25 de ese mes que inicia el periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado, presentaron una solicitud por escrito para que los recibiera la primera puerta responsable de revisar esos temas, la Comisión de Asuntos Electorales que encabeza el Verde Antonio Méndez.Pasaron 73 días desde entonces y no recibieron respuesta alguna. El presidente de la asociación Parlamento Ciudadano y también del Consejo de Colegios de Profesionistas de León, el arquitecto Jaime Gallardo, presentó el jueves 30 de noviembre un respetuoso recordatorio al legislador, mismo que iba respaldado por los representantes de nueve conocidos organismos sociales y empresariales.Ahora sí les respondieron de inmediato, pero la sorpresa que se llevaron los ciudadanos es que el oficio firmado por el secretario general del Congreso, Christian Cruz, no era para darles la cita, sino para solicitarle, a petición del diputado ecologista Méndez Rodríguez, que Jaime Gallardo les ¡¡mande copia certificada del instrumento notarial que lo acredite como Presidente de Parlamento Ciudadano AC!!Eso, justifica el oficio, “con la finalidad de que se le otorgue seguimiento y continuidad a su escrito”. El Parlamento Ciudadano es un Capítulo Estatal y ya se solicitó al Presidente Nacional el acta constitutiva y el nombramiento, por eso no hay problema. Pero eso de condicionar a un documento atender a un grupo de ciudadanos propositivos, deja mal parado al Congreso local.En particular al originario de San Luis de la Paz, Toño Méndez, quien además es abogado, se le olvida un derecho elemental como el de petición. Si así tratan a una red de organismos sociales representantivos, ya no queremos saber a cualquier simple mortal que se atreva a tocar la puerta.Ante esa respuesta pues se cansaron y convocaron para hoy a una conferencia de prensa. El bloque lo conforman: el Consejo Coordinador Empresarial de León que preside José Arturo Castellanos; Coparmex, Jorge Ramírez; Canacintra, René Solano; Observatorio Ciudadano, Luis Alberto Ramos; Propuesta Cívica, David Herrerías; Ahora con Andrés Treviño; Red de Alianzas SinVotoNoHayDinero, Pablo Sharpe; además del presidente del Parlamento y de Colegios de Profesionistas, Jaime Gallardo.Ya quedó claro que la iniciativa de reducir recurso público a partidos no trae muchas simpatías. Fue presentada incluso por los diputados priístas Jorge de la Cruz e Irma González, y ni así se ha discutido. No sabemos si al final se apruebe o no, pero no se debe de ninguna manera clausurarse su análisis serio.Si el Presidente de la Comisión de Asuntos Electorales no le entra al asunto, pues qué esperan sus compañeros de la misma para presionarlo. El secretario es el panista fresero, Luis Vargas; y como vocales están: Juan Carlos Muñoz (PAN), Alejandro Navarro (PAN) y Rigoberto Paredes (PRI).Ayer se instalaron los 15 consejos distritales en Guanajuato del Instituto Nacional Electoral (INE). De ahora en adelante viene lo bueno en la organización del proceso electoral del 1 de julio del 2018. Estos 15 órganos son integrados por siete ciudadanos propietarios, además están sentados los representantes de todos los partidos políticos, y ellos son los responsables de conducir a buen puerto la elección.“Desde hoy (ayer) ya no paramos”, destacó el vocal ejecutivo del INE en Guanajuato, Jaime Juárez Jasso. La tarea titánica implica la instalación de 7,500 casillas con casi 70 mil funcionarios. Luego de la reforma electoral de 2014 se contará con casilla única, todo bajo la responsabilidad el Instituto Nacional Electoral con el apoyo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG).En el municipio de León el proceso electoral está en manos de las siguientes personas que encabezan los cuatro consejos distritales: Itzel Peralta Perkis, por el 03; Alvaro Cano Barajas del 05; Carlos Alberto Cadena Herrera 06; y Francisco Javier Cruz Olivares del distrito 11 de reciente integración.En la instalación de los consejos los representantes de Morena fijaron su postura. Le pidieron al INE que no sólo se encargue de contar votos sino de garantizar elecciones libres y democráticas. Se refirieron a la elección del Estado de México en la que acusan que la autoridad electoral fue omisa. “Que no le tiemble la mano por favor, sólo pedimos cumplir la Ley, no más, pero no menos”, dijeron.Una comitiva de Morena encabezada por la secretaria general del Comité Estatal, Alma Alcaraz, se reunió con el delegado de la PGR, Rafael González, con el fin de darle seguimiento a la denuncia que presentaron en contra del ex secretario de Desarrollo Social del Estado y aspirante panista a la candidatura a góber, Diego Sinhué Rodríguez, por promoción personalizada con recurso público.La respuesta que recibieron fue que la Delegación le pidió una opinión a la Dirección General de Averiguaciones Previas de oficinas centrales y también a la Fepade para que atraigan el caso. En resumen, aquí no hay un ministerio público que sepa de delitos electorales y requieren de ayuda técnica.El actor y cantante originario de San Francisco del Rincón, Luis Ángel Gómez Jaramillo “El Gallito de Oro”, quien realizó el doblaje del personaje principal de la película animada “Coco”, recibió un reconocimiento del gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, “por ser un gran orgullo y ejemplo para la niñez, portavoz de valores como el amor, el respeto a los mayores, y la honestidad”.3M ofreció obsequiarle una guitarra y apoyarle en los trámites de la visa para viajar a Disneylandia.