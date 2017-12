Inspira lucha de 'El Bronco' a cinéfilos

Publicidad

Un promocional, de los llamados cineminutos, de Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", gobernador de Nuevo León y aspirante independiente a una candidatura para ocupar la silla presidencial en 2018, comenzó a difundirse en la cadena de cines Cinemex, en el que invita a los espectadores apoyarlo a recabar el millón de firmas que necesita para aparecer en la boleta electoral del próximo año."Aquí y ahora, dale la oportunidad a tus hijos, a tus amigos, a México y a ti mismo de vivir una nueva independencia. Por eso, si ya estás hasta el tronco, aquí y ahora, fírmale al Bronco", dice el aún gobernador de Nuevo León en el video.El promocional, que dura exactamente un minuto, inicia con la lista de ataques que Rodríguez Calderón recibió, al igual que su familia, asuntos que, dice, "me hicieron revalorar toda mi vida". El material también lo subió a su cuenta de Facebook hace una semana.Cuando fue candidato a gobernador por Nuevo León, Rodríguez Calderón también difundió spots en los complejos de la cadena Cinemex de la entidad. En Twitter, aún se pueden ver algunas publicaciones sobre eso, específicamente la de un usuario que el 27 de mayo de 2015 subió una fotografía de la pantalla de un complejo en San Pedro Garza cuando aparecía el spot.En el proceso de acopio de firmas de apoyo para obtener una candidatura sin partido, los aspirantes pueden realizar gastos y pagar propaganda escrita, en publicidad móvil o fija (equipamiento urbano, parabuses, espectaculares). Sólo tienen prohibido contratar spots en radio o televisión.Aunque en el mensaje que se difunde en cines el mandatario se difunde en su carácter de gobernador, él es el único aspirante que se encuentra en ese proceso de recopilar firmas y a la vez ostenta un cargo ejecutivo de representación popular, pero en la ley no se estableció la obligación de solicitar licencia al cargo para buscar una postulación independiente.El tope de gastos de campaña de quienes aspiran a una candidatura a la Presidencia por la vía independiente es de 33 millones 611 mil 208 pesos.El mandatario ha informado ingresos por 570 mil pesos, pero no ha registrado un solo gasto, aunque el Reglamento de Fiscalización les obliga a reportar operaciones máximo 3 días después de que realiza un gasto o recibe algún ingreso.