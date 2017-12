Publicidad

La dirigencia del PAN en San Francisco del Rincón confirmó que hasta el momento sólo tiene un aspirante a la Presidencia Municipal, el actual alcalde Ysmael López García, quien está en busca de la reelección.De acuerdo al presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, Rodolfo Aguirre Ruteaga, hasta el momento es la postura que se mantiene entre los militantes, ya que no ha recibido intenciones de contender de alguien más.“Estamos en la espera de la rentabilidad electoral para saber si es varón o mujer, en un momento dado, entre otros factores a determinar. Nosotros como partido estamos listos para todo el proceso electoral del 2018”, expresó.En ese sentido, el también Secretario del Ayuntamiento enfatizó que hasta el momento no se tiene registrada la participación de ningún otro candidato a la alcaldía; es decir, que ningún militante ha “alzado la mano” para determinar su interés en el cargo.Dijo, además, que se están esperando los tiempos y la convocatoria que marca el Comité Directivo Estatal.“No he tenido de manera directa la inquietud de alguien en particular; sabemos del Alcalde, de su interés que lo ha hecho públicamente, su interés en la reelección.... estamos a la espera de la determinación de los órganos de nuestro partido”.En este mismo sentido mencionó que de acuerdo a los tiempos del partido, se espera que sea a partir del 14 de diciembre cuando se dé a conocer si habrá coalición o no, y si va hombre o mujer; a partir de entonces comenzarán las dinámicas pertinentes.De tal manera que puede ser entre enero y febrero cuando se tenga ya la determinación de los candidatos para los diferentes cargos de elección popular.