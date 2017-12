Autos quemados tenían anomalías

Publicidad

La Subprocuraduría de Justicia en la Región C informó que la noche del martes, agentes del Ministerio Público acudieron al primer reporte a la altura del puente vehicular, sobre el Eje Juan Pablo II, en la salida a Salamanca.En el lugar observaron un auto calcinado marca Nissan, tipo Tiida, rojo, con placas sobrepuestas que al ser analizados por los policías, vieron que cuenta con reporte de robo del 3 de noviembre del 2013, en Salamanca.Hasta el momento y por las condiciones en las que quedó el Tiida se desconoce si cuenta con reporte de robo o alguna otra anomalía en su número de serie.Más tarde se reporte el segundo hallazgo de una camioneta en llamas sobre la avenida Lázaro Cárdenas, antes de llegar al puente de La Victoria, salida a Salvatierra.En medio de la carretera e invadiendo ambos carriles, así como quemada de la cabina se localizó una camioneta de la marca Nissan, tipo NP-300, blanca, con placas de Michoacán.Al revisar las tablillas, agentes ministeriales determinaron que no están registradas y el sistema no arrojó algún otro dato. En la parte frontal, a la altura de la defensa presentaba un golpe.El Ministerio Público integró las carpetas en investigación correspondientes para dar con las personas que provocaron los incendios, recabar datos de los propietarios de las unidades y deslindar responsabilidades.