Niegan la entrada a directora de preescolar

Padres de familia impidieron la entrada de la directora de la Primaria Josefa Ortiz de Dominguez, debido a diversas anomalías que hay tanto con los niños y papás que a pesar de haber reportado con la supervisión escolar no han sido atendidas.La mañana de hoy los papás tomaron la decisión de tomar la puerta de la entrada e impedirle la entrada a Celina Lopez, directora del plantel educativo, quien al llegar a realizar sus labores cotidianas se encontró con la sorpresa que la entrada estaba bloqueada para ella.Casi de inmediato dio media vuelta y se retiró del lugar, luego de ver una serie de pancartas que los padres colocaron en la puerta de la entrada, que plasmaban sus inconformidades.Los papás se quejan de la falta de atención de los niños por parte de la directora, asi como de agresiones verbales, colocar candados en la puerta principal para no dejar pasar a papás para hablar con ella.Además de estas, hay otras inquietudes que las autoridades escolares no han resulto a pesar de haberlas reportado, ahora que se vino el problema un representante de la supervisión trató de mediar con los padres de familia por lo que fue en vano, lo que piden es la renuncia de la directora.