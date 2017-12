Proyectan crecimiento en Plaza Las Américas

Publicidad

Inversionistas proyectan un nuevo desarrollo en la Plaza Las Américas que representará la llagada de más empresas a Celaya.Se trata de la Organización Ramírez, misma que ya manifestó al Gobierno municipal su intención de hacer crecer la zona con más atractivos para la ciudadanía.El alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo confirmó que hay un interés de los empresarios, y que ya lleva un avance para dicho desarrollo.“Han manifestado esa intensión. Qué bueno. Eso significa que el Municipio sigue siendo atractivo para estas inversiones.“Es una inversión con un proyecto. Ellos nos manifestaron su intención de invertir, creo que todo va por buen camino”, agregó Lemus Muñoz Ledo.Y aclaró que aún no es un hecho que las negociaciones para la instalación estén cerradas, pero sí van por buen camino.No confirmó si será necesario demoler la plaza, pero dijo que se va a hacer crecer en la zona de la primera sección de la colonia Jardines de Celaya.“Van a hacerla crecer, es un nuevo diseño, muy bonito y que va a ser pionero en el Estado. Que bueno que tengamos este tipo de inversiones, y en cuanto tengamos más información se las vamos a ir dando”, comentó el Alcalde.am solicitó a la regidora panista Martha Norma Hernández, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, ampliar la información sobre el tema, pero respondió que de momento no podía hacerlo.Por otro lado, la Comisión de Desarrollo Económico señaló que el tema no ha pasado por la misma hasta el momento.