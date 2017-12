Renovarán su parque vehicular

Publicidad

Las cinco empresas que firmaron el compromiso para la modernización del transporte público en Celaya tendrán que renovar la totalidad de su parque vehicular, informó el director de Movilidad, Carlos Ruiz León.“Las empresas Urpago, Puerta de Oro del Bajío, Autodiamante y Supacel, todo su parque vehicular está fuera de la vida útil; Ómnibus tiene el 70% del parque fuera de la vida útil y Tamayo tiene escasamente cuatro unidades fuera del proceso”.Es decir, dos terceras partes de las aproximadamente 110 unidades del transporte público de las cinco empresas tendrán que ser renovadas para poder concluir el proceso de modernización.“Les estamos solicitando que estén dentro de la vida útil, estamos hablando que es de 2008 a 2017, no les estamos pidiendo modelos nuevos que sería lo ideal, pero estamos siendo flexibles pero que estén en buenas condiciones físico-mecánicas con la finalidad de que puedan incluirse”, explicó Ruiz León.Puntualizó que las empresas Supacel y Enrique Velasco Ibarra (EVI) no firmaron la carta, debido a la negación de prórroga de concesión por parte del Ayuntamiento y la no aprobación de cesión de derechos, respectivamente.“La intención es que estas dos empresas puedan arreglar su situación muy particular que tienen y posterior entrar en esta fase”, explicó.Con el documento, las empresas permisionarias del transporte se comprometen a la firma del convenio de modernización, presentar un programa de renovación de parque vehicular, además del contrato firmado con la empresa NRTec, proveedora de los productos tecnológicos, y realizar el pago de una parte para la tecnología.“En cuanto cumplan con estos cuatro requisitos van a poder estar dentro del proyecto de modernización, esperemos que la próxima semana puedan estar cubriendo los requisitos”.