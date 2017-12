Publicidad

Si uno lee un poco la biografía de Andrés Manuel López Obrador, se dará cuenta que su figura es la de un luchador social, un rebelde en toda la extensión de la palabra y de un tipo tesonero y perseverante. Sus ideas innovadoras y revolucionarias le costaron su salida del PRI en Tabasco y de a poco inició su peregrinar. Se refugió en el PRD del que fue presidente nacional, luego ganaría la Jefatura de gobierno del entonces DF y sería en dos ocasiones candidato presidencial abanderando al partido del sol azteca.Creo que AMLO es un tipo sencillo que entiende lo que necesita el pueblo y quizá nadie como él conozca mejor el país y sus necesidades, pero su falta de autocrítica, su radicalismo, sus soluciones simplonas y algunas personalidades que lo rodean, dejan mucho que desear. Recuerdo muy bien la campaña del 2006. Estoy convencido que la injerencia de Fox fue tan desmedida, que lo más sensato era anular los comicios, pero López Obrador jamás reconoció sus yerros. Es cierto que lo estigmatizaron, pero nunca ha dicho que sus posturas y sus dichos alejaron a los votantes moderados que pudieron darle la victoria. AMLO le habló a su voto duro y el temor de miles de votantes hizo ganar la elección a Felipe Calderón.Basta con ver algunas de sus entrevistas en donde afirma que como él es honesto, una vez que sea presidente, como por arte de magia, nadie más va a robar; cuando se le pregunta qué haría con los huachicoleros, responde con evasivas diciendo que los ladrones de cuello blanco roban más y afirma que retirará al Ejército de las calles cuando sabemos bien que todavía muchísimas policías municipales son un auténtico desastre y que sería irresponsable dejar a la ciudadanía en manos de mandos comprados o intimidados por el crimen organizado.Y si una se pone a revisar a varios de los personajes que lo acompañan, tiemblas de miedo. Ahí tiene a Manuel Bartlett, el mismo que fue secretario de Gobernación con Miguel de la Madrid y a quien se culpó de la caída del sistema en 1988, ahí tiene a René Bejarano, aquél al que vimos como loquito metiéndose fajos de billetes por todos lados, o a los vándalos de la CNTE, falsos profesores que han condenado al atraso a miles de niños en el sureste de México.AMLO critica el dedazo pero ignora que creó MORENA con el único fin de asegurar su candidatura presidencial y que es él quien decide quienes serán los abanderados del partido (Sheinbaum, Barbosa, etc.) y tiene a sus hijos como sus visibles sucesores, al mas puro estilo de una dictadura comunista.Ahhh y otra cosa y que es algo muy común en sus seguidores (salvo honrosas excepciones). Si uno se atreve a criticarlo, a diferir de él, aunque sea de manera respetuosa, inmediatamente los ataques no cesan y te califican como “vendido”, “chayotero”, “mafioso del poder”, “lambiscón del régimen” y todo lo que uno pueda imaginarse. Lo mismo sucede si uno reconoce en los adversarios de AMLO ciertas capacidades.Y es que no estar de acuerdo con AMLO no significa que uno esté conforme con el régimen actual, no significa que uno no repruebe la corrupción, la inseguridad y la desfachatez de buena parte de la clase política. Pero los problemas profundos de nuestro país no se resuelven si votamos cegados por el odio, no se resuelven si nos dejamos llevar por la ira y por un deseo de venganza. A eso le apuesta AMLO.En un país como el nuestro, con tantas necesidades y con tanta desigualdad, entiendo que la opción AMLO sea llamativa, pero no puedo creer en alguien con ese comportamiento, con esas compañías, con esas “soluciones”.Twitter: @gomez_cortina