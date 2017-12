Publicidad

)Hoy estuvimos juntas, platicamos, nos reímos, contamos anécdotas y confidencias alrededor de una mesa. ¡Qué rápido pasa el tiempo cuando no queremos dejarlo ir!¡Cómo corren los minutos y no se detiene el reloj cuando queremos platicar más y más!Y es que es tan cálida la sensación de calor en el corazón, cuando nos escuchamos, cuando lo repartimos entre nuestras trémulas manos, confiadas, sin temor. Cuando tengo la fortuna de ver la alegría que se desborda en llanto de una y la comprensión en la mirada de las otras dos. Somos compañeras y me alegra de que la vida nos haya juntado.Dios une almas para recorrer caminos de vida que sería triste y difícil transitar sola. Hoy lo comprendí y lo agradecí, porque dentro de este enorme mundo, el mío esta hilvanado con personas buenas. Por eso, yo decido guardarlas en mi corazón y caminar con ustedes en mis recuerdos como parte mía. Y no habrá viento demasiado fuerte que arranque de mi mente, ni me quite como una capa, la suave caricia de la comprensión.Hoy estuvimos juntas, cuatro personas que con el paso de los días y meses bajamos la guardia y nos fuimos descubriendo, como si rasparan las capas de pintura vieja que ocultaran almas temerosas y desnudas, que después de recorrer tantos trayectos, por fin se sienten en paz.Y es que ése es el misterio de la vida, que nos trae a las personas precisas y las escoge de cientos, de miles, porque son ellas las necesarias. Y ahora nos vemos las caras y sonreímos, porque sentimos que el tiempo que pasamos juntas, no es un tiempo vano.Yo siento que en este trayecto de mi viaje, puedo darme una tregua, porque me siento en paz. Mis compañeras y yo, hemos tenido una gran red que nos ha acabado por unir y en cada receso, la seguimos formando con hilos de plata que refulgen guardando dentro de un capullo a las cuatro que somos actualmente, en lo que las vivencias nos han moldeado y construido. Y son estas cosas, de las múltiples cosas que tiene mi mundo, que me hacen evaluar al género humano como bueno, descontando las malas personas que destruyen en vez de construir con mentiras, desprecios y traiciones.Esos minutos que paso junto con mis compañeras, tienen la facultad de que mi corazón se sienta alegre y agradecido, aunque las palabras no basten para decirlo, no expresen con la plenitud que yo quisiera y no sean nunca suficientes.S.A.L.