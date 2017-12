Publicidad



“Se va a posponer para el martes, hubo un problema con el audio e iluminación que venían de Monterrey. Lo más difícil ya está puesto, y bueno, Maluma sí quiere venir, por eso aceptó venir para el martes, y quienes no pueden ir el viernes, puede venir el 12 (diciembre). No se va a quitar el escenario, y esperamos que todo salga bien para el martes”, comentó la fuente consultada.

El concierto de Maluma prevista para este viernes fue reprogramado paraDebido a un problema de logística ajeno a los organizadores, es queDesde el martes pasado, arrancó la instalación del escenario que el colombiano estrenará en Guanajuato; tanta es la emoción, que según los responsables del evento, Maluma dijo sí a la propuesta de presentarse el Día de la Virgen de Guadalupe.Esto no afectará las fechas agendadas en el extranjero, pues el cantante de “Felices los cuatro” radica en México, a fin de cumplir con los conciertosEsto representa una oportunidad para lasque no pudieron adquirir su boleto a tiempo, ya que al serHasta el momento, el cantante no se ha pronunciado en redes sociales sobre la reprogramación de su espectáculo, pero los organizadores garantizaron la realización del mismo en la Velaria de la Feria.Maluma es uno de los cantantes más populares del momento, y promete un show de dos horas de intenso reggaeton.Tanto el costo de los accesos, como horarios se respetarán.