Cristiano Ronaldo gana el Balón de Oro 2017

El portugués Cristiano Ronaldo ganó hoy en París el Balón de Oro al mejor futbolista del mundo, que entrega la revista "France Football", por quinta vez en su carrera e igualó así la cantidad de premios ganados por el argentino Lionel MessiSin embargo, si se toman en cuenta todos los galardones a mejor futbolista, el astro del Real Madrid aventaja ahora al del Barcelona con ocho distinciones contra seisEn la elección de la prestigiosa revista francesa, Cristiano superó a Messi y a Neymar, ex jugador del Barcelona y actualmente en el París Saint-GermainDetrás de ellos se encolumnaron el italiano Gianluigi Buffon, el croata Luka Modric, el español Sergios Ramos, el francés Kylian Mbappé, el francés N'Golo Kanté, el polaco Robert Lewandowski y el inglés Harry Kane para completar los diez primeros lugaresA los 32 años, el palmarés de Cristiano luce ya con cinco Balones de Oro, un FIFA World Player y dos premios "The Best"Cristiano Ronaldo Ballon d’Or @francefootball 2017 #BallondOr pictwittercom/XbPS7anVRL — France Football (@francefootball) 7 de diciembre de 2017 Messi, el gran rival del portugués en la última década, suma por su parte a sus 30 años cinco Balones de Oro y un FIFA World PlayerNo obstante, cabe un matiz: Cristiano Ronaldo cuenta con tres dobletes de premios (2008, 2016 y 2017) y Messi sólo con uno (2009), ya que entre 2010 y 2015 -la mejor época del argentino- la FIFA y "France Football" se unieron para entregar el FIFA Balón de OroHay que remontarse hasta 2007 para ver a alguien (el brasileño Kaká) que no sea Cristiano Ronaldo o Messi recibiendo un premio al mejor jugador del planetaCuándo y quién será el que ponga fin a este duopolio es difícil de calcular, con los dos atacantes empeñados en estirar su hegemonía reinventándose todo lo que haga faltaTras guiar al Real Madrid al doblete de Champions League y Liga española, Cristiano Ronaldo era el gran favorito para conquistar por segundo año consecutivo el premio que entrega la prestigiosa revista francesa, después de su divorcio con la FIFA en 2015Los pronósticos no se equivocaronEl doblete, y sobre todo la monstruosa actuación del Cristiano Ronaldo en la Champions, decantaron la balanzaEl luso marcó cinco goles al Bayern Múnich en cuartos, un "hat-trick" al Atlético de Madrid en semifinales y decidió el duelo por el título ante la Juventus con dos tantosSemejante número de goles en esas instancias suele ser decisivo para ser elegido como el mejor del mundoY más en un año como 2017Sin Mundial, Eurocopa o Copa América, la Champions fue el premio mayor, y allí la estrella fue Cristiano@CRISTIANO RONALDO BALLON D'OR 2017 BALLON D'OR 2016 BALLON D'OR 2014 BALLON D'OR 2013 BALLON D'OR 2008#CRI5TIANO #HalaMadrid pictwittercom/zXdoxGPkc2 — Real Madrid C(@realmadrid) 7 de diciembre de 2017