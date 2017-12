Publicidad

La final de Tigres y Rayados también se juega fuera de la cancha. Y es que el Gobierno de Nuevo León que encabeza el independiente Jaime Rodríguez Calderón buscaba abrir la señal.Los juegos de ambos equipos de local siempre son transmitidos en pago por evento, en este caso, Televisa a través de SKY difunde los juegos, mientras a nivel nacional es por TV abierta.Inicialmente, el Gobernador se adelantó a anunciar en sus redes que los juegos serían por tv abierta en Nuevo León.Sin embargo, el Secretario de Administración Enrique Torres argumentó que por una cuestión técnica no se pudo abrir la señal.Los partidos de ida y vuelta de la final del torneo Apertura 2017 de la Liga MX protagonizada por Monterrey y Tigres, irá por señal abierta en el estado de Nuevo León, anunció el gobernador Jaime Rodríguez.‘El Bronco’ había señalado que abrir la señal de los dos partidos les costaría 45 millones de pesos y que no contaban con esa cantidad, sin embargo aseguró que aún existían negociaciones.De acuerdo al secretario de Administración, Enrique Torres, el costo de la transmisión fue de 30 millones de pesos, de los cuales FEMSA y CEMEX pagarán 15 millones de pesos, la otra parte será pagada por el estado de Nuevo León.Finalmente, el mandatario estatal confirmó la apertura de la señal en todo el estado tanto de la final de ida, este jueves, como de vuelta, que se llevará a cabo el próximo domingo 10 de diciembre en el estadio BBVA.En todo México la final podrá ser vista por Televisa y TV Azteca, sin embargo, en Nuevo León sólo podrá ser vista por la primera.¿Cómo les caerá ver el partido de vuelta de la #FinalRegia2017 en su casa con sus amigos y su familia? RT y a apoyar a @TigresOficial y a @Rayadospic.twitter.com/fTPqLPcglx— JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 7 de diciembre de 2017Raza, ya se hizo la señal de la #FinalRegia2017 disfrútenlo en casa con sus amigos y familiares, no se me enfríen. A apoyar a nuestro equipo y #QueGaneElFutbol— JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 7 de diciembre de 2017