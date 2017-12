Mancera se burla de propuesta de Dante

Publicidad

El líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, sería “un buen secretario de Agricultura”, afirmó el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel ManceraAsí respondió Mancera a la propuesta de reparto de candidaturas que hizo Dante Delgado al Frente Ciudadano por México, quien el martes planteó que la candidatura presidencial sea para el PAN de Ricardo Anaya, la de la jefatura de Gobierno de la CDMX sea para el PRD y Miguel Ángel Mancera podría ir al Senado“Dante sería un buen secretario de Agricultura, conoce muy bien toda la República Mexicana”, reviró ayerPor la tarde, y como parte de las negociaciones, Mancera se reunió con el presidente del PAN, Ricardo AnayaDijo que refrendó al panista que él no será un factor de división del Frente y su decisión de competir se basará en lo que disponga el PRDEn ese sentido, dijo que hasta ayer no se había definido el método de selección del candidato del FrenteEn dado caso, afirmó, a él le gustaría ser el abanderado del PRD a la Presidencia de la RepúblicaSobre la información de que declinaría a favor de Anaya, Mancera dijo que no, pues continúan las pláticasAntes, en conferencia de prensa, el jefe de Gobierno dijo a Dante Delgado que se deben evitar futurismos, así como debates e incertidumbre en el interior del Frente“Las decisiones las tomaré yo, las decisiones las tomo yoAgradezco los planteamientos, pero tiene que ser del Frente, no de un integrante del FrenteEn dado caso el acompañamiento lo tengo con el PRD, habré de platicar con el PRD de las decisiones que se tomen”, enfatizóMancera insistió en que el Frente Ciudadano por México sigue siendo una opción sólida hacia las próximas elecciones presidencialesPRD, inamovibleDirigentes perredistas fueron contundentes en su respuesta a MC: no bajarán de la precandidatura del Frente Ciudadano por México a ManceraEntrevistados al respecto, líderes del PRD respondieron a EL UNIVERSAL que se mantienen firmes en llevar a competir al jefe de Gobierno de la Ciudad de México con otros candidatos del Frente Ciudadano por México y urgieron a que se defina un método para la selección del abanderado que los representará en las elecciones de 2018La postura choca con el planteamiento del martes de Movimiento Ciudadano de dejar al PAN la candidatura presidencialEl coordinador de diputados federales del PRD y miembro de la corriente Alternativa Democrática Nacional (ADN), Francisco Martínez Neri, enfatizó que las corrientes tienen su postura concreta de apoyar al jefe de Gobierno capitalino“Ya definimos un postulante, Miguel Ángel Mancera, ahora que lo haga el PAN para que se pueda definir un método de selección del candidato presidencial”, expresóDijo que la postura de Delgado, coordinador de MC, es “paternalista”, pero se necesita una definiciónJesús Zambrano, vicecoordinador del PRD, dijo que su partido ya puso en la mesa del frente a Mancera“La propuesta del PRD es con una precandidatura única del PRD para el Frente”, dijoDe la corriente Iniciativa Galileos, Guadalupe Acosta Naranjo aseveró que la propuesta de unidad en el PRD “es la precandidatura de Miguel Ángel Mancera y con esa vamos a ir, y también vamos a esperar a que el PAN defina sus cartas para buscar un mecanismo para definir al candidato que nos represente a todos”Aclaró que analizarán la propuesta de DelgadoLos dirigentes del PRD coincidieron en que el viernes estarán resolviendo el tema del convenioSobre la encuesta de EL UNIVERSAL, Mancera dijo que la “euforia roja” está bajando, mientras que el Frente se consolida como segunda fuerza hacia las próximas eleccionesDe acuerdo con la encuesta, Morena se mantiene como el partido más votado con 24% de las preferenciasAl considerar una alianza PAN, PRD y MC bajo el Frente Ciudadano por México, éste empata en las preferencias con la alianza Morena-PT con 27% de las preferencias“Vemos encuestas interesantes; entonces, la propia fuerza de gravedad coloca ahí, en donde deben de estar, en esos parámetros correctos”, dijo, y apuntó que el Frente sigue siendo opción y reiteró que “más vale paso que dure y no trote que canse”