Lo mejor de ti…

“primero: suerte de principiante… después persistencia y coraje”.

A veces rodeados por el estrés que produce el mundo actual, nos hemos olvidado, de que aún tenemos sueños y mejor aún si podemos cumplirlos, la procastrinación, solo quita el tiempo y se alimenta poco a poco de nuestro estrés.Y se nos olvida, que cuando deseas algo con todas tus fuerzas, el universo conspira para que logres realizarlo. Dicen que una bendición no aceptada se convierte en maldición, y tú tienes por bendición, suerte, llámale como quieras, la capacidad para lograr lo que te propones.Así que desconéctate, relájate por 15 minutos, regálate ese tiempo para tal vez aprender, reaprender o intentar, recuerda: Las cosas que nos suceden no precisamente nos enseñan… más bien podrías decir, YO APRENDO.Visualiza por un momento, lo que siempre has deseado, vuelve a tener la ilusión de cuando eras niño, que tus miedos, no aparecían en esos episodios fantásticos, llenos de magia.Empecemos, primero debes saber qué es lo que quieres, una vez establecida esa creencia de lograrlo, nada podrá modificarla, no desistas de tus sueños, sigue las señales, recuerda que tus decisiones son el comienzo de tu objetivo.Cuanto más se aproxima al sueño, no temas, no dejes que el miedo participe, si viene esa voz a tu cabeza, dile basta, y concéntrate, porque cuando tu sueño más se va convirtiendo de leyenda a realidad, surge esa razón personal, que te invita a vivir, que te invita a probar y a volver a intentar.Recuerda todos sentimos miedo de lo desconocido, pero recuerda que cualquiera es capaz de conquistar todo lo que quiere y necesita.Toma en cuenta que nada es inmediato, tendrás que pasar por varios intentos, pero no porque sientas que no salió a la primera o la segunda quiere decir que eres incapaz, o que algo anda mal contigo o con tu sueño, porque lo grande va poco a poco y paso a paso se llega lejos, que tus intentos, no te quiten el interés por lograr tu objetivo, al contrario que te den la fuerza para seguir insistiendo.Tienes que saber, que cuando deseas algo con todo tu corazón, estás cerca del alma del mundo. Todas las cosas son manifestaciones de una sola cosa: tu valor.Si puedes permanecer siempre en el presente serás una persona feliz o contenta, porque la felicidad en este artículo es subjetiva, todos la recibimos de distinta manera.Recuerda esta frasePor favor no te apresures no te impacientes, es como comer a la hora, de comer, caminar a la hora de andar y respirar como algo natural, así debe de ser tu visión sobre el objetivo.No necesitas oír, que alguien te diga lo que necesitas escuchar porque en el fondo, ya lo sabes, no pierdas tiempo.Cuando tenemos grandes tesoros enfrente nunca los reconocemos, quien interfiere en los sueños de otros, nunca encuentra los suyos, busca ser mejor de lo que eres, ya que todo a nuestro alrededor se vuelve mejor también cuando somos tolerantes y pacientes.Y recuerda como algo prohibido, nunca digas algo de alguien que es MUCHO para ti, porque la vida te puede dar menos la próxima vez.El que agradece merece, no olvides siempre ser la mejor versión de ti mismo, nos vemos el próximo viernes para hablar de la vida y su inmensidad.