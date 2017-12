Descalifica Viggiano advertencia de la ONU por militarización en México  

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Carolina Viggiano Austria, descalificó las advertencias por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el alto riesgo para los derechos humanos de la Ley de Seguridad Interior que se pretende avalar en el congreso federal mexicano.“Me parece que no la han leído, es una ley que le da al país certidumbre y a las fuerzas armadas límites claros de su actuación, temporalidad y protocolos. Me parece que es una oportunidad para que podamos seguir contando con la presencia de las fuerzas armadas con una regulación buena que nos permita salir adelante e inhiba la violación a los derechos humanos”, opinó para AM.Viggiano Austria, también esposa del gobernador de Coahuila Rubén Moreira, aseveró que las fuerzas armadas han reducido un 60 por ciento las recomendaciones de los derechos humanos.Hace unos días Jan Jarab, Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, cuestionó el contenido de la iniciativa de Ley de Seguridad Interior; advirtió que la militarización en el país es un riesgo a los derechos humanos en México como las protestas sociales.“La ONU debe de revisar lo que sucede en cada país, no puede tener una manifestación en un espacio donde lo electoral está reinando, debe de ser muy cuidadosa. Hay muchas recomendaciones de la ONU que este país y muchos otros países no han cumplido”, concluyó Viggiano Austria.