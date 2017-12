Diputados defienden sus aguinaldos

Publicidad

Diputados de seis partidos políticos en el Congreso local defendieron sus aguinaldos de 96 mil pesos ya que los consideran justos porque “así lo estipula la ley”.Ana Cuatepotzo Pérez, emanada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que el ordenamiento de los trabajadores al servicio de los gobiernos estatales, municipales y descentralizados señala que son 60 días de aguinaldo y los actuales diputados no establecieron eso.Eliseo Molina, de Nueva Alianza, agregó que ese aguinaldo es algo razonable y que está presupuestado desde hace muchas legislaturas.“Si se hace un comparativo los diputados de Hidalgo somos los que menos ganamos en el país. Desde el año pasado decidimos no aumentar nuestros sueldos porque entendemos la situación económica que está pasando el estado”, aseguró Eliseo Molina.Margarita Ramos Villeda, emanada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Humberto Cortés de Acción Nacional (PAN) coincidieron en que los diputados hidalguenses tienen los salarios más bajos de entre todos los legisladores del país.Norma Alicia Andrade, del Verde Ecologista, dijo que el trabajo de un político siempre será menospreciado y jamás será del agrado de nadie aunque a veces trabaje hasta 18 horas al día y que por el desgaste que se tiene es comprensible el monto.“A lo mejor es una cantidad injusta comparada con lo que ganan algunas otras personas. El trabajo de un político jamás va a ser agradable a nadie, siempre lo van a menospreciar, no se dan cuenta del desgaste que hay detrás de estar tratando de acomodar ciertas piezas” agregó la diputada.El legislador Daniel Andrade Zurutuza dijo desconocer el monto que recibirán este año, pero reconoció que no es equiparable con el trabajo que hacen otras personas, sobre todo de los oficios y de las fábricas y que esa situación deberá ser analizada.También, aseguró que el partido que representa no permitirá ningún aumento a la dieta de los diputados.“Ha habido por ahí temas en donde dicen que habrá aumentos hacia los diputados, pero como representante de la huasteca no vamos a permitir ningún aumento cuando menos a los legisladores. No va con nuestra convicción, queremos seguir trabajando y tratar de ayudar a la gente”, aseguró el legislador de Encuentro Social.