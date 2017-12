Publicidad

Usuarios de las rutas alimentadoras del Tuzobus opinaron que el tiempo de espera entre unidades es excesivo y cuando llegan se llenan de manera inmediata en horas pico. También denunciaron la forma imprudente de manejar de los choferes.Oscar Cerón, usuario de la ruta alimentadora 15 C, comentó que el servicio no es tan eficiente como habían prometido las autoridades, así mismo dijo que deberían de aumentar el número de unidades, ya que tardan en pasar y se llenan muy rápido.“El servicio es muy lento, en ocasiones están sucias y son incomodas”, comentó Érica García acerca de la ruta alimentadora 15 A.María de los Ángeles Téllez apuntó que tardan mucho en pasar las unidades e incrementan los tiempos para llegar a su destino, además que los choferes manejan de forma brusca.Maricela Hernández Caballero dijo: “el servicio de las rutas alimentadoras es muy malo, los choferes son muy prepotentes y groseros, no es constante, a veces tardan en pasar hasta 20 minutos y esto provoca que las filas de espera sean largas”.“En algunas calles como artículo tercero de la colonia Constitución las señales de arribo de la ruta alimentadora ya no se respetan y son ocupadas como estacionamiento”, declaró Lizbeth Cortes.