Mató a un can y los policías lo dejaron escapar

Vecinos de Alfajayucan están indignados luego que la tarde del miércoles un sujeto entrara a un domicilio y matara a un perro. Pese a que fue detenido, después recuperó su libertad.Un hombre entró a un domicilio y disparó su arma de fuego contra el can. El responsable fue asegurado por el propietario de la casa quien lo entregó a la dirección de seguridad pública municipal.Sin embargo los policías municipales mencionaron que no fue detenido cuando cometió el delito por lo que lo dejaron ir, además de señalar que no tenía el arma de fuego.El dueño del hogar acudió a la agencia del Ministerio Público de Ixmiquilpan con el fin de iniciar su carpeta de investigación, pero fue negada bajo el argumento que no había delito.