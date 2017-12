Bloquean empresa por contaminar a la comunidad

Publicidad

Derivado de que hace unos días se percibió un olor muy desagradable en la zona centro de la cabecera municipal de Atotonilco de Tula, la noche del miércoles diversos ciudadanos acudieron a bloquear el acceso principal de la empresa Caleras Beltrán en demanda de regulaciones ambientales.Bajo este contexto, los quejosos señalan que la empresa, ubicada a unos metros del jardín municipal, es de las que más contamina de la zona y por ello, han pedido en reiteradas ocasiones que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath) regule las emisiones de la empresa.Enfatizaron que permanecerá el bloqueo en tanto las autoridades competentes tomen cartas en el asunto, ya que afirman, están cansados de vivir en el polvo, el ruido y el peligro que representan los bancos explotados, por lo que piden rellenarlos.Además, en varias ocasiones vecinos del centro han acudido a la presidencia municipal para exigir soluciones a su problemática, sin embargo, el alcalde, Julio César Ángeles Mendoza les ha respondido que algunos vecinos ya fueron apoyados y que parece que los demás lo único que quieren es dinero.Ante esta situación, se le ha revirado que no es porque quieran dinero sino porque el deterioro de las casas es tal que llegará el momento en el que ya no podrán vivir ahí, asimismo, afirman que las emisiones de Calera Beltrán les han causado diversas enfermedades y contamina su hábitat en todos los sentidos.Cabe mencionar que en marzo, Benjamín Rico Moreno, titular de la Semarnath acudió a la zona para atender las quejas ciudadanas e informó que efectivamente en el ensacado del producto sí existen emisiones de cal, por lo que se comenzaron a realizar muestreos para determinar la calidad del aire y aplicar sanciones de ser necesario.En este sentido, Atotonilco registró una mala calidad del aire el 12 de julio que es la última actualización que refleja el sistema de Semarnath, lo que significa que se deben suspender las actividades al aire libre para todas las personas, sin embargo, no se le ha informado a la gente.