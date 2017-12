Conceden amparo a ex director que atropelló a una niña

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La defensa del ex director de Seguridad Pública de Tulancingo, Julián V. S. , quien es señalado como responsable de la muerte por atropellamiento de una menor de 13 años en Cuautepec, promovió y logró el amparo 1509 - 2017 otorgado por el Juzgado IV del distrito en materia penal.Con este amparo, el ex mando policiaco a través de su representante legal, buscará continuar su proceso en libertad; por lo que tienen 72 horas para presentarse ante el juez en turno, o de lo contrario, sería suprimida la suspensión de orden de aprehensión.Dicho amparo fue promovido tras la orden de aprehensión girada el pasado lunes en Tulancingo en contra del ex director de Seguridad Pública, luego de no presentarse a la primera audiencia.Además, este amparo abre la posibilidad de una negociación económica entre la madre de la menor fallecida y el inculpado.Notas relacionadas