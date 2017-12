Alista PRI denuncia contra Ricardo Ortiz

Publicidad

Con una denuncia integrada por 7 elementos de prueba, buscando concretar un octavo elemento, autoridades del PRI en Irapuato buscan responder ante las acusaciones del alcalde, Ricardo Ortiz, ante la Fepade (Fiscalía Especializada Para la Atención a Delitos Electorales).Así lo explicó el presidente del Comité Directivo Municipal (CDM) del PRI, José Arrache Murguía, durante una rueda de prensa donde los ex presidentes del partido a nivel municipal le dieron su respaldo para responder a las acusaciones del alcalde panista de Irapuato.La denuncia corresponde a una respuesta por parte del tricolor ante las acusaciones del presidente municipal panista contra grupos políticos del PRI relacionados con hechos de inseguridad en las semanas pasadas, acusación que vertió durante un evento de entrega de apoyos.“Estamos integrando, son 7 elementos de prueba, se tiene que perfeccionar sobre todo por la cuestión de los registros digitales, también por las personas que estuvieron presentes, para en calidad de testigos, poderlo hacer, las pruebas son algunos de los testigos, no puedes entregar apoyos y hacer declaraciones en contra de un partido político”, explicó.Esta denuncia se sumaría a la que realizó Arrache Murguía el viernes 1 de diciembre pasado, luego de las acusaciones del Alcalde donde señalaba formalmente a grupos políticos del PRI de dejar hieleras con vísceras de animal en distintos puntos de la ciudad, en un evento de entrega de despensas a adultos mayores.Agapito Vázquez García, ex presidente del tricolor en Irapuato, exigió al alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez presentar las pruebas que acusan a priístas, agregando que de no hacerlo, sería cómplice de los responsables.“No vamos a tolerar que se nos llame delincuentes y, dado que el mismo presidente Ortiz dijo que tenía nombres, videos y grabaciones, que lo hizo públicamente y lo politizó, le pedimos que dé los nombres y aporte las pruebas para saber quiénes son, y sea quien sea que se aplique el rigor de la ley, le pedimos que en un termino perentorio que no exceda las 24 horas, manifieste nombres y pruebas”, finalizó.