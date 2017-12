Aumentan infecciones respiratorias

Durante esta temporada de frío, se ha tenido un incremento de entre el 10 y 12.7% en casos de infecciones respiratorias agudas, con más de 27 mil atenciones en unidades de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG).

Para este año, fueron pronosticados al menos 51 frentes fríos que se hacen sentir con las bajas temperaturas sobre todo en las zonas altas de los municipios, por lo que es recomendable tomar medidas precautorias para evitar enfermedades.

Las infecciones respiratorias agudas se encuentran entre las 10 principales causas de muerte en los distintos grupos de edad; por lo tanto es también la causa más frecuente por la que se utilizan los servicios de salud.

Una de las medidas que fueron adoptadas a nivel estatal desde el mes de octubre fue la vacunación contra la Influenza, a fin de que los ciudadanos en grupos vulnerables pudieran estar protegidos ante las bajas temperaturas y evitar el contagio.

La vacuna, que tiene un periodo de respuesta inmune de 21 a 28 días después de la aplicación, fue dirigida principalmente a niños de 6 a 59 meses de edad y adultos de más de 60 años de edad, personas con VIH, con cáncer, diabetes, mujeres embarazadas, entre otros padecimientos crónicos.

El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, pidió a la población ser consciente para evitar la propagación de infecciones respiratorias, pues si ya tienen síntomas es mejor protegerse y no contagiar a personas cercanas.

“Una gripe se puede convertir en una neumonía y una neumonía puede costarle la vida o llegar estar en terapia intensiva, acudir con oportunidad al centro de salud más cercano es la invitación”, enfatizó.

Las recomendaciones

Entre las recomendaciones emitidas por la instancia estatal se encuentran abrigarse y evitar los cambios bruscos de temperatura, consumir abundantes líquidos, de preferencia calientes, así como cubrir nariz y boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar, o bien utilizar el ángulo interno del codo.

Destacaron la importancia del lavado de manos con agua y jabón frecuentemente, uso de alcohol en gel, no escupir, si es necesario en un pañuelo y envolverlo en bolsa de plástico.

No compartir vasos, cubiertos y alimentos, consumir alimentos y bebidas ricos en vitamina “A” y “C”, evita saludar de mano, beso o abrazo, no tocarse nariz, boca y ojos con las manos, limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común.

También recomendaron quedarse en casa si presenta enfermedad respiratoria, no dejar encendidos calentadores, veladoras, fogones, chimeneas, mientras duerme, no cocinar en lugares cerrados con leña, petróleo o braceros y sobre todo no auto-medicarse.

“En caso de presentar alguno de los síntomas característicos de la Influenza como fiebre, tos, dolor de cabeza, escurrimiento nasal, dolor muscular y/o de articulaciones, ataque al estado general y decaimiento, acudir de inmediato a su unidad de salud más cercana”, indicaron.