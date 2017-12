Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El Alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez señaló que se interpuso una denuncia penal en contra de quien resulte responsable, por los hechos de desestabilización social de los últimos meses.Comentó que el Ministerio Público será el encargado de la averiguación previa 125207/2017, y por el momento no abordará más el tema.Al cuestionarle sobre el ultimátum que miembros exoficio del PRI hicieron ayer, el Alcalde dijo que no tienen por qué hacerse esos condicionamientos."Y de cuando acá le tienen que hacer ultimátum al Alcalde, no, yo creo que ellos deben entender que ya no está ni siquiera en la Presidencia Municipal", dijo.