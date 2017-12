Les falta material quirúrgico

Publicidad

Denuncian pacientes reprogramación de sus cirugías en el Hospital General por falta de material quirúrgico.Por su parte, directivo afirma que se atienden verdaderas urgencias en tanto llega la nueva empresa licitante que surtirá al nosocomio del material necesario para continuar su funcionamiento.La señora María del Carmen Herrera denunció que su paciente, quien sufrió un accidente, requiere de cirugía en su pie, sin embargo, no se tiene el material indispensable y lo han reprogramado una y otra vez.La señora María de los Ángeles Medina denunció que a su familiar tuvieron que sacarla de ahí, de acuerdo a que estaba muy grave de la vesícula y en el Hospital General le estaban dando muchas largas, ni siquiera le aseguraban que la intervendrían.La señora Bertha Meza dijo que no hay medicamentos y su mamá ingresó por un problema de neumonía, sin embargo, tuvieron que sacarla al observar que no cuentan con el material indispensable y que entre médicos y enfermeras se “echan la bolita”.Al Día se comunicó con el doctor Enrique Pérez Castellanos, director del Hospital General, quien sostuvo que efectivamente se atraviesa por una complicada situación, sin embargo se atienden verdaderas urgencias.Dijo que al hacer cambio de licitación por parte de empresas proveedoras en el hospital, ya esperan que en estos días llegue la empresa Fénix, quien surtirá todo tipo de materiales que requiere el nosocomio.Confió en que pronto se regularice esta situación ya que afirmó que su compromiso con los pacientes y la población en general es brindar un servicio oportuno y de calidad.“Sin embargo no se cuenta con el equipo suficiente y los que se pueden atender aquí se atienden, los que no, se canalizan a Morelia”, dijo.Por su parte, José Alberto Sotelo Morales, delegado sindical de la sección XXI en el Hospital General, recordó que este problema se sale de sus manos.Sin embargo, dijo que ya tiene conocimiento el Secretario General en el Comité Estatal y esperan con esto hacer presión para que se libere la licitación.